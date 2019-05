Neymar Jr. posta foto com Rihanna e faz declaração: Rainha e poderosa

20/05/2019 | 14:09



Neymar Jr. é conhecido por ser amigo de várias celebridades. Ultimamente, o jogador de futebol parece que vem se superando!

Recentemente, ele postou uma foto e um vídeo dele conhecendo o Will Smith. Ele parecia bem emocionado e tietou o ator como todos nós faríamos! No último domingo, dia 19, ele publicou uma foto com os atores Jaime Lorente e Maria Pedraza, conhecidos por seus papeis nas séries Elite e La Casa de Papel, o jogador disse estar em boa companhia.

Poucas horas depois, Neymar surpreendeu a todos com uma foto com ninguém menos que Rihanna. Muito chique! Na postagem, os dois aparecem lado a lado: o atleta com o rosto sério e o dedo na boca pedindo silêncio e a diva de carão e óculos escuros. Na legenda ele escreveu:

Rainha e poderosa.

Ele não escreveu mais nada sobre o assunto. O que será que os dois estavam fazendo juntos?