Sua conta do WhatsApp foi clonada? Veja como recuperá-la

Da Redação, com assessoria



20/05/2019 | 13:18

Com mais de 1,5 bilhão de usuários no mundo, o WhatsApp é usado pelos brasileiros para se comunicar com amigos, familiares, colegas de trabalho e até com empresas. O fato de ser relevante e ter múltipla utilidade, porém, faz com que o aplicativo também seja alvo de golpes. O mais recente deles é a clonagem de número. Se você é uma das vítimas, saiba que é possível recuperar o acesso.

Tutorial para recuperar conta clonada do WhatsApp

1. Abra o WhatsApp em seu celular e faça a verificação do telefone. Para isso, digite o seu número e, depois, insira o código de seis dígitos que você recebeu via SMS.

2. Pronto! Assim que o WhatsApp confirmar a verificação, o indivíduo que estiver se passando por você será desconectado automaticamente. Isso porque uma conta não pode ser usada em dois telefones.

Mais proteção

Para mais segurança, o WhatsApp recomenda que o usuário ative a verificação em duas etapas. Na prática, é um recurso opcional que exige um PIN de seis dígitos toda vez que houver uma tentativa de entrada no seu número. Clique aqui e aprenda a configurar a função no celular Android e iOS.

