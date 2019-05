Se recuperando de lesão, Ludmilla tranquiliza fãs, mas ainda não tem previsão de volta aos palcos

20/05/2019 | 13:09



Ludmilla está impedida de se apresentar desde que sofreu com fortes dores na coluna antes de subir ao palco no dia 11 de maio. Ela foi levada para o hospital de uma cidade do interior de São Paulo em que estava e depois foi transferida para o Rio de Janeiro, onde vive. O motivo das fortes dores foram três hérnias de disco.

A funkeira já teve alta, mas ainda não voltou para seus compromissos. Ela estava participando do quadro Show dos Famosos no Domingão do Faustão, mas teve que cancelar sua participação. Em vídeo, Lud deu uma declaração durante o programa:

- Ainda estou em fase de tratamento, de recuperação para voltar com tudo. Não dá para voltar pela metade. Quebrem tudo aí hoje, me representem! Semana que vem, estou aí junto com vocês!

O médico da famosa, Jorge Amorim, explicou o quadro médico da cantora, durante o programa de Fausto Silva, e revelou que ainda não sabe quando ela poderá voltar a fazer parte do programa:

- Ela está melhor, já consegue caminhar, mas, infelizmente, ainda não tem condições de fazer uma apresentação, ela ainda não tem condições de fazer o preparo e de dançar. Vamos ter que esperar semana que vem para reavaliar. Esperamos que ela possa retornar e dar o show que ela sempre deu.

Enquanto está de repouso e se cuidando, Lud recebeu o apoio de seus amigos. Nego do Borel foi visitá-la e contou:

- Acho que essa visita fez muito bem a ela e a mim. O semblante dela está muito bom e em breve ela está de volta.

O tratamento da artista está sendo a fisioterapia e a quiropraxia. Ela postou uma foto sua em seu Instagram para tranquilizar seus fãs e agradecer os profissionais que estão cuidando dela.

Já estou quase sem dor e com muita vontade de voltar para vocês logo, obrigada por todas as mensagens e orações.