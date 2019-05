Scarlett Johansson está noiva do comediante Colin Jost

20/05/2019 | 12:54



Após um relacionamento de dois anos, a atriz Scarlett Johansson está noiva do comediante e roteirista de Saturday Night Live Colin Jost. As informações foram confirmadas pela representante da atriz à Associated Press. Ainda não há informações sobre a data da cerimônia.

Scarlett Johansson, de 34 anos, já foi casada duas vezes: entre 2008 e 2011, com o ator Ryan Reynolds, e de 2014 a 2017, com o jornalista francês Romain Dauriac. Ela é mãe de Rose, de quatro anos, fruto do último relacionamento. Esse é o primeiro casamento de Colin Jost, de 36 anos.

O casal compareceu juntos à première de Vingadores: Ultimato em Los Angeles, em abril deste ano. Scarlett interpreta a personagem Viúva Negra no universo da Marvel.