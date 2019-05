Diretor do Grêmio confirma acerto com David Braz; time terá desfalques na quarta

20/05/2019 | 12:37



Em meio a um péssimo início de Campeonato Brasileiro - apenas dois empates nas cinco primeiras rodadas -, o Grêmio segue tentando se reforçar para a sequência da temporada, que ainda tem as disputas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. O diretor Deco Nascimento confirmou que o clube já se acertou com o zagueiro David Braz, atualmente emprestado pelo Santos ao Sivasspor, da Turquia. Falta agora o acerto com o time paulista, mas não há pressa pois o atleta só poderia jogar em julho, depois da Copa América.

"Nesta semana, a gente concluiu com o zagueiro que estávamos em negociação, que é o David Braz. Só que ele só vai poder jogar em julho. Procuramos um jogador em nível nacional, mas tinha um valor alto e não serviria para os planos. Esse (Braz), a própria comissão técnica que acertou e semana que vem a gente deve anunciar. Não se tem nada com o Santos ainda. O Klauss (Câmara, gerente executivo) começou a falar com o pessoal", revelou Deco em entrevista coletiva em Fortaleza, onde o Grêmio foi derrotado pelo Ceará, no domingo, pelo Brasileirão.

O Grêmio passa por um problema na defesa. Marcelo Oliveira passou por cirurgia e só volta no segundo semestre; Paulo Miranda se recupera de lesão muscular desde o dia 17 de março; e o argentino Kannemann tem um problema nas costas e não jogará nas próximas três semanas. Por isso, sem querer usar jogadores das categorias de base, o volante Michel tem atuado improvisado no setor.

Além deles, outro problema do Grêmio para o jogo desta quarta-feira contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pela estreia na Copa do Brasil, já na fase de oitavas de final, é o atacante Luan. O jogador sofreu um problema muscular na coxa na semana passada e nem viajou para o Ceará. Sua recuperação deverá acontecer em três semanas, o que coincide com o início da parada para a Copa América.

No Brasileirão, o time gaúcho voltará a campo apenas no sábado, quando recebe o Atlético-MG na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 19h30, pela sexta rodada.