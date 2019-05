Pacote Night Eagle volta como opcional para o Jeep Renegade Sport

Leo Alves



20/05/2019 | 12:18

O Jeep Renegade pode receber novamente o pacote Nigh Eagle. Agora oferecido como um opcional para a versão Sport automática, o kit pode ser adicionado ao modelo por R$ 4.500. Equipada com o motor 1.8 flex de 139 cv, a configuração tem preço sugerido de R$ 85.990.

Com o pacote, entretanto, o valor sobe para R$ 92.020, já que são cobrados R$ 1.530 da pintura metálica, já que é o único tipo de tinta disponível para o pacote, com três opções de cores: Cinza Antique, Prata Billet e Preto Carbon.

Pacote Night Eagle: equipamentos

Pelo valor cobrado, o pacote adiciona pintura preta para as rodas de liga leve de 17 polegadas, teto, laterais acima das portas e logotipos. O acabamento interior também tem detalhes nesta tonalidade, com detalhes nos aros do volante, das saídas de ar, alto-falantes e base da alavanca de câmbio.

Entre os equipamentos, o kit inclui a central multimídia Uconnect de sete polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado dual zone e sensores traseiros de estacionamento.