Ivete Sangalo se emociona após receber festa surpresa de fãs: - Aprendi a retribuir algo que eu recebia muito

20/05/2019 | 12:09



Após subir ao palco na madrugada do último domingo, dia 19, ao lado de Claudia Leitte, que exibiu seu barrigão de sete meses, Ivete Sangalo recebeu uma surpresa e tanto durante sua passagem pelo Recife!

Ao voltar de um show, a cantora foi recepcionada por alguns fãs que fizeram uma verdadeira festa na rua para comemorar seu aniversário de 47 anos de idade, que acontece no dia 27 de maio.

Os tietes, é claro, arrasaram na comemoração, que teve direito a bolo, bexigas e até chapeuzinho. Feliz pela homenagem, Ivete agradeceu por meio de um desabafo emocionante.

- Essa maneira de lidar [com vocês] eu aprendi com o que vocês traziam para mim, de verdade. Os meus primeiros fãs... a maneira como chegavam, a disponibilidade, o tempo, a conversa, as histórias... os fãs sabiam muito da minha vida e era tudo muito novo para mim. E eu fui entendendo o quanto era importante ter essa relação com vocês. Para o benefício da nossa relação, mas, acima de tudo, para a minha felicidade. Nesses anos todos, eu aprendi a retribuir algo que eu recebia muito. Eu só consigo passar amor porque é o que o universo me manda e vocês são parte desse universo, desabafou ela.