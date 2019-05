Após aniversário de dez anos de Glee, Lea Michele revela se faria spin off da série

20/05/2019 | 12:09



Uma vez do clube do coral, sempre do clube do coral! Foi celebrado no último domingo, dia 19, dez anos desde que Glee foi ao ar pela primeira vez e, em comemoração, as atrizes Lea Michele e Naya Rivera relembraram diversas memórias da série que marcou a vida de muita gente.

Há 10 anos nos encontramos pela primeira vez, disse Lea em uma foto sua tirada do set de filmagem em seu Instagram Stories.

A atriz entrou na vibe nostálgica da galera e convidou seus seguidores para fazer perguntas sobre seu tempo na série - incluindo se ela toparia viver sua personagem, Rachel Berry, novamente!

Em um piscar de olhos, declarou sobre sua participação de algum spin off da série.

A respeito de seu momento favorito, Lea disse que tinha muitos e seria impossível escolher apenas um. Para o post, ela escolheu a foto do elenco em que aparece, inclusive Corey Monteith, que morreu em 2013 de uma overdose de drogas e álcool. Na época, ambos namoravam.

Já Naya Rivera, que interpretou Santana Lopez, compartilhou um desabafo em suas redes sociais sobre a data declarando que a série ocupa um lugar especial em seu coração.

Eu não posso acreditar que já se passaram dez anos! Eu sou tão abençoada por ter feito parte de um programa tão incrível, fiz amigos para toda a vida, amadureci na minha profissão e fiz algumas das mais belas lembranças por causa de Glee, escreveu ela.

Chris Colfer, que deu vida a Kurt Hummel, também comentou por meio de um post! Na legenda de uma foto sua na época das gravações da série, ele disse:

Parece que foi ontem...