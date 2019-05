Após sentir dores na coluna, Fernando Zor faz show sentado e depois vai ao hospital

20/05/2019 | 12:09



No último domingo, dia 19, Fernando Zor se apresentou com Sorocaba em Hortolândia, no interior de São Paulo, mas teve que ficar o show todo sentado por ter sentido dor na coluna. Depois, ele foi levado ao hospital Albert Einstein, já na capital paulista, e explicou a situação por meio de seu Stories do Instagram:

- Gente, ontem no show, eu consegui dar um mal jeito na coluna. Eu acabei indo para o hospital depois, mas foi o começo de uma hérniazinha. Não tem nada sério. Mas olha quem é que tava comigo até agora, disse, mostrando a namorada, Maiara.

O sertanejo, em seguida, dá mais detalhes sobre o caso:

- Estamos chegando em casa, finalmente, medicado, sem dor... queria mandar um abraço para o pessoal de Hortolândia que entendeu, que eu fiz o show inteiro sentado. Pra quem me conhece sabe que eu sou bem agitado no palco, mas dessa vez não teve jeito.

Por fim, postou uma foto na rede social em que aparece andando de cadeira de rodas sendo acompanhado pela Maiara.