Toni Kroos renova com o Real Madrid até 2023 e encerra especulações sobre saída

20/05/2019 | 11:48



Especulado por clubes europeus na janela de transferências internacionais do meio do ano, o meia alemão Toni Kroos acabou com qualquer dúvida nesta segunda-feira. O jogador, campeão da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, assinou a extensão de seu contrato com o Real Madrid, que se encerraria em 2022 e agora vai até junho de 2023.

"O Real Madrid e Toni Kroos entraram em acordo para a prolongação do contrato do jogador, que fica vinculado ao clube até 30 de junho de 2023", explicou o clube de Madri, nesta segunda-feira, em uma nota em seu site oficial, sobre a situação do jogador de 29 anos.

O meia foi contratado junto ao Bayern de Munique pelo Real Madrid em 2014 pelo valor de 25 milhões de euros na época (R$ 114 milhões) e se tornou uma peça fundamental no meio de campo da equipe madrilenha, conquistando a Liga dos Campeões da Europa em três temporadas (2016, 2017, 2018).

"Hoje (segunda-feira) é uma dia muito feliz para mim, estou muito contente. Tive muito sucesso no Real Madrid, já ganheir 12 títulos aqui, mas estou certo que ganharemos mais nestes próximos quatro anos. É um dia muito especial", afirmou Kroos, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. No clube espanhol, o alemão acumula 233 partidas e 13 gols marcados.

O anúncio da renovação do contrato de Kroos é o pontapé para a nova temporada do Real Madrid, agora comandada pelo técnico francês Zinedine Zidane. No domingo, o time encerrou o ano de fora vexatória com a derrota por 2 a 0 para o Betis, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo Campeonato Espanhol.

Real Madrid terminou a competição nacional na terceira colocação, atrás do campeão Barcelona e do vice Atlético de Madrid. Na Copa do Rei, caiu nas semifinais para o rival da Catalunha e na Liga dos Campeões fez pior - foi eliminado pelo Ajax, nas oitavas de final, com uma goleada de 4 a 1 em Madri.