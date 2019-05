Los Hermanos fazem show emocionante e catártico em SP, com estádio lotado

20/05/2019 | 11:25



Mais uma volta da banda Los Hermanos. Quando anunciada, a internet se dividia entre amor, memes e ódio. E lá estavam eles de novo na estrada: Salvador, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e no último show da turnê em São Paulo. Mas não um show qualquer: 45 mil pessoas lotaram o Allianz Parque no sábado, dia 18.

Logo na primeira música A Flor veio a constatação do que todos os presentes já sabiam, o coro catártico da banda continua ali. Mas, se em algum momento esse coro incomodou o público ou a banda isso é passado. Dessa vez, a emoção de cantar junto não uma ou duas ou cinco músicas mas todo o repertório de uma banda brasileira é indescritível. Para quem viu e para quem fez.

Rodrigo Amarante, feliz, disse: "isso é inacreditável. Obrigado, isso é um negócio incrível. Jamais podia imaginar." E Marcelo Camelo anunciou o momento, dando também o tom da passagem do tempo. "Muita coisa importante nessa noite: minha filha Luiza vendo o segundo show do pai aqui, minha sobrinha Carol querida faz aniversário amanhã, a presença acolhedora e linda de vocês aqui com a gente cantando as nossas músicas assim é realmente inacreditável."

O setlist foi acompanhado pelo estádio todo do começo ao fim com canções como O Vencedor, Além do que se vê, Sentimental, A Outra, Todo Carnaval tem seu fim entre outras. Anna Júlia deu o ar da graça também e se em algum momento ela foi vilã, ali ela era novamente a musa engraçada de uma geração. Também no repertório a nova canção lançada nesse encontro, Corre Corre, obviamente o momento mais quieto do show.

Gostando ou não da banda, uma coisa é fato. Encher estádio e ter um repertório todo cantado não é pra qualquer um. E com corações caindo na arquibancada, Los Hermanos fizeram isso. Numa noite de lua cheia, Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Rodrigo Barba e Bruno Medina encerraram abraçados em montinho na bateria mais uma turnê "Veja você onde é que o barco foi desaguar".