Ladrão morre após troca de tiros com a PM

Um ladrão morreu por volta das 22h deste domingo (19), após trocar tiros com a PM (Polícia Militar) na rua Arirama, altura do número 100, na Vila Helena, em Santo André. O menor, Anderson Pazzini Alves de Oliveira, 17 anos, foi atingido por uma bala e morreu ainda no local, próximo a sua residência. Familiares reconheceram o corpo do jovem, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Local) andreense.

De acordo com a PM, durante patrulhamento na avenida Dom Pedro II, no mesmo município, avistaram veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor branca, o qual há poucos minutos tinham recebido chamado por roubo, acontecido na Rua Tupinambás, altura do 562. Os PMs deram início na perseguição quando os criminosos tentaram fugir, até que bateram o carro e deram início a troca de tiros. Dois fugiram e Oliveira se escondeu dentro do veículo. Ao ser avistado, tentou reagir contra a ação dos policiais e foi alvejado.

A proprietária do veículo compareceu ao plantão policial e informou ter sido roubada por três jovens, reconhecendo Oliveira por foto. Segundo ela, os criminosos a abordaram quando dirigiriam um outro veículo, Fiat Palio Cinza, levando o carro dela e abandonando o anterior na via. A polícia localizou também o dono do Palio, que informou ter sido roubado por garotos com as mesmas características no último dia 18. As vítimas recuperaram os carros roubados.

Os PMs encaminharam a ocorrência ao 6º DP (Vila Mazeei) e entregaram simulacro e uma arma de fogo, com carregador, apreendidos com o ladrão. A Polícia está em busca dos outros assaltantes.