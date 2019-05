Miguel Falabella compara beleza de Mel Fronckowiak e Camila Cabello

20/05/2019 | 11:09



No último domingo, dia 19, a equipe A voltou a se apresentar no Show dos Famosos e, desta vez, o grande destaque da noite foi a atriz Mel Fronckowiak! Ela escolheu performar o hit Havana da Camila Cabello e acabou recebendo vários elogios do jurados! Claudia Raia, por exemplo, declarou:

- Bela escolha a sua porque você sabe do que você pode e vai subindo seu próprio sarrafo aos poucos, o que é bastante inteligente.

Já Miguel Falabella causou entre os internautas pois, além de ter dito que foi a melhor apresentação que a atriz fez no programa, comparou a beleza de Mel com a de sua homenageada:

- Se a Camila Cabello fosse tão bonita como você ela teria muito mais sucesso do que já tem, declarou ele.

Os internautas não gostaram nadinha da fala do jurado e usaram o Twitter para se manifestar:

Agora o Miguel Falabella chama a Camila de feia? P**a que pariu mano. Cancela essa desgraça de #ShowDosFamosos, se revoltou um internauta.

Ambas são lindas, não tinha necessidade nenhuma do Miguel Falabella falar aquilo. Parem de desmerecer uma mulher pra enaltecer a outra, sem contar que tem que ter coragem pra falar que Camila Cabello é feia, escreveu outro usuário da rede social.

Como se beleza fosse necessário pra se ter talento! Sem contar que a Camila é linda. Desnecessário, afirmou um terceiro.

Depois de ter dado vida à Jennifer Lopez, Solange Almeida resolveu arriscar e cantou I have Nothing da Whitney Houston! Na hora da avaliação ela não deixou de expor sua felicidade por ser grande fã da artista:

- Você não tem ideia do quanto foi difícil e gratificante estar aqui homenageando essa mulher. [Quando ela morreu] sofri como se tivesse perdido uma pessoa íntima.

Miguel Falabella aprovou a performance e justificou sua nota dez:

- É impressionante porque percebe-se que você tem uma relação muito forte com ela. Não é só com o belting, com a voz beltada da Whitney, que é superlativa, mas com os finais. Você se saiu lindamente no inglês, então eu estou aqui bobo.

Já o rigoroso Boninho apesar de ter adorado a apresentação apontou uma folha na performance:

- Fiquei emocionado com a forma que Solange cantou, mas a Solange esqueceu um pouco do gestual da Whitney, ela foi se empolgando ali...

Nas redes sociais, os internautas se dividiram. Alguns amaram o que Solange fez:

Arrasou!

Ah, que linda!

Solange Almeida, meus parabéns!

E outros a criticaram:

Vou desligar a televisão porque me recuso ver Solange Almeida cantando Whitney

Nossas expectativas já eram baixas, mas p**a m***a

Di Ferrero fugiu completamente de sua zona de conforto e homenageou Alceu Valença! Depois de ter animado o público, ele recebeu uma chuva de elogios dos jurados. Claudia Raia, por exemplo, ressaltou o estudo que ele faz de quem vai imitar:

- Você traz com tanta personalidade e estudo, que a gente vê no teu trabalho o gestual, o olhar... Esse passinho pequeninho também. Ele tem uma inquietude, né, tudo isso a gente vê que é estudo, você é um artista muito concentrado, muito entregue. Eu amei, amei as cantoras no início, a sua caracterização, eu não consigo mais ver o seu rosto.

E Miguel Falabella complementou:

- É muito impressionante pensar que o Di é o mesmo artista que fez o Kurt Cobain, tamanha a transformação, tamanha a entrega. Acho que você entende bem qual é o jogo aqui, qual é a onda do quadro.

Por último, mas não menos emocionante, o humorista, Wellington Muniz, conhecido como Ceará, cantou Ave Maria de Agnaldo Rayol e após se apresentar, caiu no choro ao revelar que ficou sem voz dias antes desta rodada, afirmando ainda que sofreu muito. Apesar de não ter conseguido dez de nenhum dos três jurados, Boninho foi só elogios a ele:

- Você se expôs e está se colocando aqui para a gente ver. E mais do que tudo, ver o Mick Jagger, e ver o Agnaldo assim, dá para entender que você está evoluindo muito. E é bacana de ver a sua evolução!

E, aí? Para quem vai a sua torcida? Vale lembrar que Ludmilla, da equipe B iria se apresentar juntamente com os competidores mencionados acima, mas por conta de seu quadro de saúde, ela não fez isso.