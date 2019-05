Mesmo com vice em Roma, Djokovic amplia distância para Nadal no ranking da ATP

20/05/2019 | 10:59



A derrota na final do Masters 1000 de Roma para Rafael Nadal, no domingo, em nada atrapalhou Novak Djokovic na liderança do ranking da ATP. Por conta dos resultados do ano passado, o sérvio ampliou ainda mais a diferença que tem para o espanhol, o seu perseguidor mais próximo na lista atualizada nesta segunda-feira. A distância que era de 4.170 pontos, foi agora para 4.410 (12.355 contra 7.945).

Mesmo com seu primeiro título no saibro nesta temporada, Nadal manteve a sua pontuação por apenas ter defendido a conquista em Roma em 2018. Djokovic, que havia caído nas semifinais, desta vez somou 340 pontos e tem uma diferença hoje que é um pouco maior que o número de pontos obtidos pelo alemão Alexander Zverev nas últimas 52 semanas, que o coloca em quinto lugar com 4.155.

Se vencesse a final de domingo, Djokovic abriria incríveis 5.210 pontos de distância para Nadal. E a atual diferença pode aumentar ainda mais depois de Roland Garros, que começará na próxima semana. No Grand Slam em Paris, Nadal defenderá o título, enquanto que o sérvio parou nas quartas de final.

Depois de Djokovic e Nadal aparecem o suíço Roger Federer, em terceiro, e o austríaco Dominic Thiem, em quarto. Na cola de Zverev está agora o grego Stefanos Tsitsipas, que ultrapassou o japonês Kei Nishikori para assumir a sexta colocação. Completando o Top 10 estão o sul-africano Kevin Anderson (oitavo), o argentino Juan Martin Del Potro (nono) e o norte-americano John Isner, de volta ao 10.º posto com a queda do croata Marin Cilic para o 13.º lugar.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro se manteve na 113.ª colocação, Rogério Dutra Silva subiu do 211.º para o 210.º lugar e Thomaz Bellucci ganhou três pontos e é agora o 226.º. Quem mais subiu no ranking foi João Menezes - campeão do Challenger de Samarkand, no Usbequistão, pulou 69 posições e é agora o número 286 do mundo.

FEMININO - Na atualização do ranking da WTA, o grande destaque foi a subida da checa Karolina Pliskova da sétima para a segunda colocação após a conquista do título em Roma. Com 5.685 pontos, ela só está atrás da japonesa Naomi Osaka, que segue na ponta com mais de 800 pontos de vantagem. A tenista da República Checa derrubou a romena Simona Halep, que sonhava com a liderança, para o terceiro lugar.

No Top 10, duas tenistas perderam espaço. A alemã Angelique Kerber caiu da terceira para a quinta posição e a ucraniana Elina Svitolina deixou a sexta colocação e parou em nono lugar. Está logo à frente da norte-americana Serena Williams, que mesmo desistindo na segunda rodada em Roma por problemas no joelho direito, ultrapassou a bielo-russa Aryna Sabalenka.

Finalista no torneio italiano, a britânica Johanna Konta foi quem mais subiu na atualização do ranking. Ganhou 16 posições e agora é a número 26 do mundo. Derrotada por Pliskova na semifinal, o grega Maria Sakkari galgou 10 lugares e está na 29.ª colocação.

De olho no qualifying de Roland Garros, a brasileira Beatriz Haddad Maia, melhor do País, perdeu dois lugares e ocupa a 127.ª posição.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 12.355 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 5.950

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.845

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.155

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.080

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 3.860

8.º - Kevin Anderson (AFS) - 3.745

9.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 3.235

10.º - John Isner (EUA) - 2.940

11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.830

12.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.800

13.º - Marin Cilic (CRO) - 2.710

14.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.625

15.º - Borna Coric (CRO) - 2.525

16.º - Gael Monfils (FRA) - 1.965

17.º - Milos Raonic (CAN) - 1.960

18.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.925

19.º - Marco Cecchinato (ITA) - 1.840

20.º - Diego Schwartzman (ARG) - 1.755

113.º - Thiago Monteiro (BRA) - 509

210.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 251

226.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 217

269.º - Guilherme Clezar (BRA) - 155

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.486 pontos

2.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.685

3.ª - Simona Halep (ROM) - 5.533

4.ª - Kiki Bertens (HOL) - 5.405

5.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.095

6.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.055

7.ª - Sloane Stephens (EUA) - 4.552

8.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 4.430

9.ª - Elina Svitolina (UCR) - 3.967

10.ª - Serena Williams (EUA) - 3.521

11.ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 3.500

12.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.136

13.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.063

14.ª - Madison Keys (EUA) - 2.965

15.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.893

16.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.815

17.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.565

18.ª - Julia Goerges (ALE) - 2.520

19.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.465

20.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.305

127.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 505

343.ª - Carolina Alves Meligeni (BRA) - 128

345.ª - Gabriela Cé (BRA) - 128

431.ª - Luisa Stefani (BRA) - 75