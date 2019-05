Arya Stark é a personagem de Game of Thrones mais popular das redes sociais

Da Redação, com assessoria



20/05/2019 | 10:48

Além de fazer sucesso na telinha, Game of Thrones é popular nas redes sociais. A complexidade da trama e a variedade de personagens levam os fãs a analisar em tempo real, por meio de várias plataformas, o que acontece em cada episódio. Tanto que a HBO resolveu descobrir qual era o personagem mais comentado na internet durante a última temporada da série.

E a vencedora é Arya Stark. Em seguida, aparecem Daenerys Targaryen, Cersei Lannister e Sansa Stark. Bran Stark e Jon Snow fecham o ranking com o quinto e o sexto lugar, respectivamente.

A série também se destacou pelas hashtags usadas nas redes sociais. As mais presentes durante e depois do horário de estreia da oitava temporada – além das populares #GameofThrones, #GOT, #DOMINGOT e #GoTS8 – foram #Daenerys, #AryaStark, #JonSnow, #Arya, #Missandei, #Cersei, #BattleOfWinterfell e #ForTheThrone.

De acordo com a HBO, Game of Thrones é um fenômeno cultural, que atrai todos os tipos de público e ganha ainda mais repercussão graças à interação de alguns integrantes da série nas redes sociais depois da exibição de cada episódio, o que motiva os fãs a gerar ou participar de conversas sobre a produção.

No álbum, confira tweets publicados por atores de Game of Thrones que fizeram sucesso na rede social: