Guedes e secretários recebem relator da reforma da Previdência às 14 horas

20/05/2019 | 10:16



O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe no período da tarde desta segunda-feira, 20, o relator da Reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). É o primeiro encontro do relator com a equipe econômica depois que parlamentares indicaram querer elaborar um novo texto para a reforma, alternativo à proposta encaminhada pelo governo de Jair Bolsonaro. A reunião está marcada para as 14 horas e terá a presença de secretários e assessores de Guedes.

Samuel Moreira disse no domingo que pretende apresentar o relatório final da reforma em 15 dias, após a conclusão das audiências públicas sobre o tema.

A previsão foi dada por ele ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ao secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, em encontro na residência oficial da Presidência da Câmara. Eles se reuniram por cerca de duas horas na manhã do domingo.

O objetivo inicial era tratar dos ajustes no texto, mas também serviu para que Maia sinalizasse ao governo que irá encampar a proposta final do relator.

Na última sexta-feira, o presidente da comissão especial da reforma na Câmara, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), disse que um grupo de deputados decidiu que o projeto de reforma da Previdência terá a marca do Parlamento, e não a do Executivo.

A ideia, segundo ele, é apresentar um texto alternativo ao enviado pelo governo, de forma a garantir que o projeto tenha o "DNA da Câmara", sem, no entanto, mudar os prazos de tramitação da matéria.

No Palácio do Planalto, a Previdência também será assunto de audiências de Bolsonaro nesta segunda-feira. Às 17 horas, uma reunião servirá para apresentar ao presidente a ''2ª Fase da Campanha Publicitária da Nova Previdência''. Às 18 horas, Bolsonaro recebe o ministro Paulo Guedes.