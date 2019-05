Ruanda: conheça o lar dos últimos gorilas do planeta

Redação



20/05/2019 | 10:18

Carinhosamente chamada de “Terra das Mil Colinas”, por conta da sua rica e diversificada topografia, a República de Ruanda, na África Central, divide com outros dois países de suas fronteiras – Congo e Uganda – os pouquíssimos gorilas-das-montanhas que restam no mundo.

Ruanda

Divulgação Gorila no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda

Existem atualmente cerca 880 gorilas em todo o planeta, e boa parte deles está alocada no Parque Nacional dos Vulcões, que compreende quase que majoritariamente o território ruandês, segundo estimativas da ONG Greater Virunga Transboundary Collaboration. Por conta disso, Ruanda é o destino ideal para a observação da espécie, que segue ameaçada de extinção.

Como conhecer o local

Divulgação Tour pelo Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda

A Interpoint Viagens & Turismo, agência especializada em roteiros turísticos, oferece um programa imersivo, com hospedagem em hotéis, como o Bisate Lodge e Magashi Lodge, safaris com enfoque fotográfico e passeios que auxiliam os turistas a explorarem a fauna e a flora local.

O grande destaque do cronograma proposto pela agência, que tem 6 dias, fica por conta da visitação aos gorilas – ou Gorila Trecking. Para participar, é necessário adquirir uma permissão especial, com limite de 96 emissões diárias. A autorização já está inclusa no pacote da agência de viagens.

Divulgação Visitar famílias gorilas é opção para turistas que viajam para a região

Antes da visitação, os guias farão uma espécie de triagem, que levará em conta o estado de saúde e as condições físicas dos turistas. Por meio desses critérios, ele vão determinar quem visitará determinadas famílias de gorilas, conforme a distância e grau de dificuldade da trilha a ser seguida.

A trilha mais fácil leva um pouco mais de uma hora de caminhada, já a mais difícil, em torno de três horas de subida a 4.000 metros de altitude. O tempo de permanência junto às famílias de gorilas é de apenas uma hora. Cada família pode receber a visita de apenas 8 pessoas ao dia, para não estressar os animais.

Os participantes deverão levar calçados confortáveis para caminhada. Vale lembrar também que Kigali, capital de Ruanda, está a 2.700 metros acima do nível do mar.

Serviços

Divulgação O tour conta com níveis de dificuldade baseados na proximidade de cada família

O programa de seis noites em Ruanda, com hospedagem nos hotéis Serena, em Kigali; Magashi Lodge, no Akagera Nationa Park e Bisate Lodge, em Ruhengeri, sai a partir de US$ 7.380 por pessoa. Nele, está incluso café da manhã na capital, all inclusive nos lodges, uma permissão para o Gorila Trecking, safáris em serviço regular e traslados.

Quem quiser combinar a experiência com outros destinos pode curtir extensões em Cape Town, na África do Sul, e Zanzibar, na Tanzânia.

