Spotify está testando recurso similar ao Stories do Instagram

Bianca Bellucci



20/05/2019 | 10:18

O Spotify está testando uma nova função chamada de Storyline, que é bem parecida com os famosos Stories do Instagram. Na prática, logo abaixo do controle de faixas, é possível conferir informações sobre determinado álbum ou música. Para quem está achando que o recurso é similar ao Behind the Lyrics, aqui, a diferença é que são os próprios artistas que disponibilizam o conteúdo.

Por enquanto, a função está disponível apenas para a versão mobile do Spotify, independentemente de ser Android ou iOS. E são poucos os artistas que estão usando o Storyline. Billie Eilish, por exemplo, está entre os escolhidos. Jonas Brothers também forneceram algumas curiosidades sobre a canção “Sucker”. O conteúdo está em inglês, mas já pode ser visto por usuários no Brasil.

