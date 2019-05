Após morte de Caroline Bittencourt, filha revela destino das roupas da modelo

20/05/2019 | 10:09



Dias antes de completar um mês da morte de Caroline Bittencourt, que caiu do barco que estava com o marido, Jorge Sestini, durante uma tempestade que atingiu o litoral norte de São Paulo no domingo, dia 28 de abril, a família da modelo decidiu organizar um bazar beneficente em prol de crianças carentes.

No Instagram, a filha da modelo, Isabelle Bittencourt, divulgou detalhes do bazar, que acontecerá no dia 8 de junho, ainda sem local definido.

Antes de partir, a Carol estava cheia de planos em dedicar-se a crianças carentes. Sua intenção era doar aquilo que lhe era mais valioso e escasso: o seu tempo. Mas sua breve passagem nesse mundo fez com que ela nos deixasse sem antes concluir essa tarefa.E agora esse compromisso cabe à nós. Cabe o respeito a sua memória, cabe seguir os seus desejos.A ideia é que aquilo tudo que cabia no armário, passe a caber em outras casas, em novas vidas. Pensando assim, estamos organizando um bazar e leilão beneficentes com as peças de roupa e acessórios da Carol. E o arrecadado será revertido em doações para três instituições que cuidam de crianças que vivem em meio a necessidades, explica a publicação.

O dinheiro arrecadado nas vendas será revertido para três instituições que cuidam de crianças carentes. As ONGs estarão no dia do bazar, acompanhando o evento e auxiliando com os produtos vendidos, segundo o jornal Extra.

Esse projeto é muito importante para nós, família da Carol, e gostaríamos muito que viralizasse. Gostaríamos da ajuda de todos para a divulgação ! Assim, estamos pedindo para os conhecidos e amigos da Carol divulgarem o convite do evento, se possível para que haja uma grande comoção.Aonde cabe a saudade também cabe o amor, a ela e ao próximo.Com carinho,Família Bittencourt Barbosa, concluiu Isabelle ao falar sobre o bazar em suas redes sociais.