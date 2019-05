Filipinho e Michael Rodrigues avançam às quartas em Bali; Medina cai na 3ª fase

20/05/2019 | 09:41



O Brasil segue com dois surfistas na disputa da etapa de Bali, a terceira da temporada de 2019 do Circuito Mundial. Nesta segunda-feira, apenas Filipe Toledo e Michael Rodrigues conseguiram avançar às quartas de final da competição que está sendo realizada na praia de Teramas. Atual campeão, Gabriel Medina abriu o dia, ainda pelas últimas baterias da terceira fase, e foi eliminado pelo italiano Leonardo Fioravanti.

Depois de passar no domingo com tranquilidade às oitavas de final, Filipinho fez uma disputa equilibrada contra o australiano Ryan Callinan. O brasileiro deu seu tradicional show de aéreos e ganhou com o somatório de 15,93 contra 13,74 do rival. Seu próximo adversário será ninguém menos que o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, que também passou aperto contra o francês Michel Bourez (14,46 x 14,27).

Com um pouco mais de facilidade, Michael Rodrigues eliminou o australiano Julian Wilson, atual vice-campeão mundial. Mais consistente durante toda a bateria, o brasileiro conseguiu ondas de 6,67 e 7,00, totalizando 13,67 contra 6,77 do rival. Nas quartas de final, terá pela frente o também australiano Wade Carmichael, que ganhou do francês Joan Duru, algoz do havaiano John John Florence - líder da temporada -, por 15,50 a 13,87.

Na terceira fase, Gabriel Medina não conseguiu superar Leonardo Fioravanti. O brasileiro arriscou de todas maneiras e errou até um aéreo, uma de suas especialidades. O italiano, mais consistente e com sorte por ter pegado uma boa onda a apenas três minutos do final da bateria, venceu por 12,73 a 11,00.

Nesta mesma fase da competição, outros dois brasileiros caíram na água. Peterson Crisanto foi batido pelo japonês Kanoa Igarashi, por 13,90 a 7,60, e Jessé Mendes ganhou do sul-africano Jordy Smith por 11,20 a 10,33. Nas oitavas, o representante do Japão ganhou de Jessé por 15,66 a 5,86.