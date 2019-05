20/05/2019 | 08:18



A aliança do atual primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, deve assegurar uma ampla maioria no Parlamento após a eleição geral do país, que foi concluída neste domingo, dia 19. De acordo com a maioria das pesquisas boca de urna, o resultado deve ser melhor do que o esperado nas últimas semanas. A Aliança Democrática Nacional de Modi (NDA, na sigla em inglês) deve conquistar entre 339 e 365 cadeiras da Câmara baixa do Parlamento, composta por 545 membros, seguido por 77 a 108 cadeiras para a oposição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.