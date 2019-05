'A Dona do Pedaço' traz elenco feminino de peso

20/05/2019 | 07:30



Duas famílias rivais e um amor proibido. A nova novela das 9, A Dona do Pedaço, estreia na Globo nesta segunda, 20 - substituta de O Sétimo Guardião - e inicia sua trajetória assim, com toda essa carga melodramática, ao melhor estilo do autor Walcyr Carrasco. Maria da Paz (Mirella Sabarense/Juliana Paes), a grande protagonista do folhetim, nasceu e cresceu na cidade fictícia de Rio Vermelho, no interior do Espírito Santo. Ela faz parte de uma família de justiceiros profissionais, os Ramirez, e se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), que pertence à principal família rival nos negócios, os Matheus.

A história do casal, inspirada em Romeu e Julieta, está fadada à tragédia. Os dois começam um romance. No entanto, no dia do casamento, Amadeu leva um misterioso tiro. E os Matheus prometem vingança. Ele sobrevive - mas um vai achar que o outro está morto. Maria da Paz foge da cidade, rumo a São Paulo. Na capital paulista, ela descobre que está grávida do grande amor de sua vida, e conta com ajuda de pessoas que conhece para conseguir ir em frente. Vinte anos se passam, e Maria da Paz surge como empresária bem-sucedida, dona de 22 lojas da rede de confeitaria Bolos da Paz.

O fato de ela ser uma boleira de mão cheia se deve muito à sua avó Dulce (Fernanda Montenegro), com quem aprendeu a fazer bolos. Apesar da doçura, a viúva Dulce é uma matriarca de pulso firme, que comanda os negócios da família Ramirez. Aliás, ela é uma das principais figuras da primeira fase da novela, assim como os líderes da família rival, a matriarca Nilda (Jussara Freire) e o marido, Miroel (Luiz Carlos Vasconcelos).

Aliás, em A Dona do Pedaço, o protagonismo é das personagens femininas. A começar, claro, pela personagem de Juliana Paes. "A novela é sob o ponto de vista dela, que é uma guerreira, uma Scarlett O'Hara que vai lutar e vai conseguir muitas coisas", descreve a diretora artística da novela, Amora Mautner. Walcyr Carrasco diz que não teoriza muito sobre seu trabalho, mas afirma que o protagonismo feminino sempre foi forte em tudo o que ele escreve. "E as personagens de mulheres fortes surgiram na própria criação da trama", completa ele. A novela reúne um grande elenco, que inclui ainda nomes como Reynaldo Gianecchini, Agatha Moreira, Paolla Oliveira, Marco Nanini, entre outros.