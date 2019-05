Aposentado morre depois de incêndio em São Caetano

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



20/05/2019 | 08:14



O encanador industrial aposentado Henrique Adamczuk, 71 anos, morreu vítima de incêndio na tarde de ontem, em São Caetano. A casa do idoso, localizada no Centro, pegou fogo, em circunstâncias a serem esclarecidas – mas há suspeita de que as chamas tenham sido causadas pelo cigarro.

A irmã e o cunhado da vítima, que residem no mesmo quintal na casa, nos fundos, estavam almoçando quando o incêndio começou, por volta das 14h. Os vizinhos notaram a fumaça saindo da residência e avisaram o casal. “Com ajuda, quebramos a porta para tentar abrir e começamos a chamá-lo. Ele já não respondia. As chamas consumiram tudo muito rápido”, contou o pintor Sebastião Ferreira, 67, cunhado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. O idoso que estava no quarto, onde as chamas tiveram início, teve o corpo carbonizado.

Apesar da causas do incêndio não ter sido esclarecidas, o que deve acontecer após o resultado da perícia, a suspeita é de que o hábito de Adamczuck de fumar na cama tenha causado a tragédia. “Ele tinha o costume de acender o cigarro e dormir. Eu sempre falei para ele ficar atento a isso e diversas vezes já apaguei a bituca”, afirmou Ferreira, que garantiu que não houve explosão do gás de cozinha no local.

A irmã da vítima, que ficou abalada e precisou ser socorrida, fez um apelo. “Foram a bebida e o cigarro que levaram o meu único irmão. Peço que os jovens tenham consciência do risco de usar essas duas coisas, porque traz muito sofrimento às famílias”, disse Ana Maria Adamczuk, 65.

O idoso não era casado e não deixa filhos. O caso foi registrado na delegacia sede.