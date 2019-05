Assistência de alto nível

Antonio Carlos Lopes



É muito comum vermos notícias falando de como a saúde ainda tem problemas e fragilidades no Brasil. Eu mesmo, neste espaço deste nosso Diário, faço seguidas críticas à omissão das autoridades, das falhas de gestão e da irresponsabilidade que prejudicam um atendimento digno ao cidadão.

Hoje, farei diferente. Quero destacar o que vai bem, o exemplo, as lições que podemos colher com aqueles que realmente são compromissados com a boa assistência. Refiro-me especificamente à SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica), que, ao completar 30 anos, está divulgando nova campanha publicitária institucional de valorização do médico clínico e por saúde de excelência aos cidadãos.

O lançamento aconteceu em 15 de maio, com a divulgação de peças publicitárias nas mídias da instituição. As peças ressaltam a marca e a relevância social da clínica médica, especialidade tradicionalmente identificada pelo cuidado humanizado, pela adequada anamnese, o olho no olho, o acompanhamento próximo do cidadão.

Os médicos clínicos são aqueles profissionais que fazem questão de chamar o paciente pelo nome, que até usam as novas tecnologias como apoio, mas que praticam a medicina com paixão. Enfim, o eixo de todas as especialidades e exemplo de atenção à saúde.

Aliás, por sua atuação de décadas a clínica médica tornou-se uma espécie de guardiã da relação médico paciente. Simultaneamente, por intermédio de sua representação institucional, a SBCM mantém diálogo com associados, suas regionais, médicos, estudantes de medicina, residentes e a sociedade. Daí, colhe subsídios para intervir junto a gestores e instâncias políticas em prol de saúde de bom nível a todos, em todos os pontos do País.

É a maior geradora de emprego na medicina, conta com aproximadamente 43 mil médicos com título de especialista, de acordo com dados da pesquisa Demografia Médica no Brasil 2018.

Esse grupo representa 11% dos profissionais da área no País, que estão capacitados a resolver, com conhecimentos teóricos e práticos, 70% das doenças.

Por tudo isso, a iniciativa da SBCM não somente representa o anseio dos especialistas da clínica médica. Ela simboliza a identidade do clínico e a história de 30 anos de efetiva atuação pela valorização do médico, da saúde e pelo bem comum.

É um patrimônio para os médicos clínicos e pacientes.