Vereador mais votado, Marcel ensaia deixar comando da sigla

Júnior Carvalho



19/05/2019 | 21:44



Vereador mais votado em São Caetano nas eleições de 2016, Marcel Munhoz ensaia internamente deixar a presidência do Cidadania local. O parlamentar ainda preserva rusgas sobre as negociações envolvendo o pleito de 2018, quando a cúpula paulista da sigla não apostou em sua candidatura.

No pleito do ano passado, Marcel projetou candidatura a deputado estadual, mas a sigla decidiu apoiar o projeto do atual deputado estadual Thiago Auricchio (PR), filho do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), em dobrada com o parlamentar federal Alex Manente (Cidadania). Na ocasião, o parlamentar governista apostava, além do desempenho nas urnas no último pleito municipal (recebeu 2.999 votos), em sua influência junto ao correligionário e em sua postura de defesa do governo Auricchio na Câmara.

Questionado pelo Diário, Marcel não confirmou, tampouco negou, sua pretensão de deixar o comando do diretório local da sigla. “Não tem nada definido”, sintetizou o parlamentar. O Diário apurou, porém, que Marcel idealiza trocar de partido para disputar em 2020, mas a mudança só se dará no início do ano que vem, durante o período da chamada janela partidária, quando parlamentares poderão migrar de legenda sem correrem o risco de perder o mandato por infidelidade.