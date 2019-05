19/05/2019 | 18:39



São Paulo, 19/05/2019 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou um tom ameaçador contra o Irã neste domingo. Por meio de sua conta no Twitter, ele afirma que o Irã será destruído caso queira um confronto contra seu país.

"Se o Irã quiser lutar, este será oficialmente o fim do Irã. Nunca ameacem os Estados Unidos novamente!", escreveu Trump.

A mensagem vem após um míssil ter sido lançado à chamada Zona Verde de Bagdá, capital do Iraque, em local muito próximo à Embaixada dos Estados Unidos e à sede do governo iraquiano. Recentemente, os EUA enviaram navios de guerra para o Golfo Pérsico, com a justificativa de uma ameaça por parte do Irã que não foi detalhada.