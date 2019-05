'Foi a virada da diversidade', diz o prefeito Bruno Covas

19/05/2019 | 18:28



A Virada Cultural teve público de mais de 4,6 milhões de pessoas, segundo balanço preliminar da Prefeitura de São Paulo. Para o prefeito Bruno Covas, a expectativa é de que, com as últimas atrações deste domingo, o número ultrapasse a previsão inicial de 5 milhões de pessoas e essa seja a maior edição do evento.

"Estamos muito felizes com a aceitação do público e acredito que alcançamos maior público porque essa foi a Virada da diversidade, todo mundo se sentiu representado porque trouxemos diversos estilos de música e arte", disse Covas. A contagem de público havia sido feita até as 16h. Até o fim do evento, ainda estão previstas outras 12 atrações.

O prefeito disse ainda não ter um balanço da Polícia Militar sobre roubos e furtos, mas diz que não houve ocorrência de nenhum grande caso de violência. Segundo ele, 12 pessoas foram hospitalizadas. "Considerando a quantidade de pessoas que acompanharam a virada, esse é um número bastante pequeno", disse.

Ele disse ter considerado a edição bem sucedida porque levou grandes shows à periferia da cidade, mas ainda assim reunindo um grande público no centro. "Tivemos a apresentação de grandes artistas em regiões mais afastadas, como o da Elba Ramalho e da Maria Rita. A cidade toda foi contemplada", afirmou.

Para ele, na próxima Virada, a Prefeitura deve fazer uma campanha de conscientização em relação ao lixo. Apenas no centro, já foram retiradas 12 toneladas de lixo e, segundo ele, ainda assim há pontos de acúmulo de descarte. "Sempre há o que melhorar", disse.