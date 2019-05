Fortaleza vence de virada na Arena Condá e deixa Chapecoense em situação delicada

19/05/2019 | 18:11



O Fortaleza se reabilitou no Campeonato Brasileiro ao vencer a Chapecoense por 3 a 1, de virada, neste domingo, na Arena Condá, pela quinta rodada. O destaque do jogo foi o atacante Marcinho que marcou dois gols e deu a assistência para o outro do seu time.

A vitória deixou o clube cearense com seis pontos, e recuperado da derrota em casa para o São Paulo, por 1 a 0, na rodada passada. A Chapecoense, que vinha de derrota para o Flamengo, por 2 a 1 no Maracanã, continua com quatro pontos.

Com os times armados no mesmo esquema tático, o 4-3-3, a expectativa era de um jogo movimentado. Os donos da casa começaram mais agressivos e ameaçaram pela primeira vez aos sete minutos, quando Everaldo passou por Quintero, pelo lado esquerdo da grande área, mas chutou em cima de Felipe Alves.

O primeiro gol saiu aos 12 minutos, quando Everaldo desceu pelo lado direito e cruzou rasteiro. A bola cruzou a pequena área e encontrou Rildo na segunda trave só para empurrar às redes. Ele ainda se chocou com a trave.

O time cearense ameaçou somente em um chute de longe de Edinho, que Tiepo rebateu, quase dando chances a Júnior Santos chegar para completar, aos 27 minutos. Aos 35, o técnico Rogério Ceni fez sua primeira troca. Tirou Júnior Santos, para a entrada de Romarinho, apostando na sua maior movimentação. Dois minutos, depois saiu o empate, em um lance parecido ao do gol da Chapecoense. Desta vez, o lance começou com Wellington Paulista pelo lado direito, que fez o cruzamento rasteiro. Na pequena área Marcinho esticou os pés para empatar aos 37 minutos.

No segundo tempo, o jogo ganhou mais velocidade. Ney Franco colocou Arthur Gomes no lugar de Régis e foi o atacante que fez jogada individual, passou por dois adversários e chutou no pé da trave direita de Felipe Alves. Depois. o técnico catarinense arriscou ao tirar o volante Augusto para a entrada do atacante Lourecny. A sua ousadia acabou sendo castigada.

Rogério Ceni respondeu à troca com a entrada de Osvaldo no lugar de Edinho. Com isso, o Fortaleza ganhou mais velocidade. E quem desequilibrou foi Marcinho. Aos 17 minutos, ele marcou o segundo gol, o da virada, ao receber passe de Juninho e, dentro da área, encobrir com leve toque, o goleiro Tiepo. Dois minutos depois, Marcinho deu o passe diagonal para Osvaldo que bateu cruzado com a perna esquerda e fez 3 a 1.

A partir daí, tudo ficou mais fácil para o Fortaleza. Tanto que Ceni ainda se deu ao luxo de poupar Marcinho, substituído aos 26 minutos por Marlon, um jogador com mais características de marcação. Nesta altura, a Chapecoense já sentia o desgaste e não teve forçar para reagir.

Na sexta rodada, os dois times vão jogar no dia 16, às 19 horas. A Chapecoense vai ao Mineirão para enfrentar o Cruzeiro, que vem de duas derrotas seguidas na competição, para o Internacional, por 3 a 1, e para o Fluminense, por 4 a 1. O Fortaleza vai receber o Vasco no Castelão.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 3 FORTALEZA

CHAPECOENSE - Tiepo; Caíque Sá (Bryan), Gum, Rafael Pereira e Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo e Augusto (Lourency); Régis (Arthur Gomes), Everaldo e Rildo. Técnico: Ney Franco.

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho, Quintero e Carlinhos; Felipe, Juninho e Edinho (Osvaldo); Marcinho (Marlon), Wellington Paulista e Júnior Santos (Romarinho). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Rildo, aos 12, e Marcinho, aos 37 minutos do primeiro tempo. Marcinho, aos 17 e Osvaldo, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP)

CARTÕES AMARELOS - Caíque Sá (Chapecoense) e Wellington Paulista (Fortaleza).

RENDA - R$ 129.680,00.

PÚBLICO - 6.765 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).