No dia do último episódio de Game of Thrones, Emilia Clarke fala sobre a série: Me moldou como mulher, atriz e ser humano

19/05/2019 | 17:09



Neste domingo, dia 19, vai ao ar o último episódio da tão aclamada série Game of Thrones! E para aumentar o aperto no peito dos fãs, a atriz Emilia Clarke - responsável por dar vida à Daenerys Targaryen - fez uma publicação em seu Instagram com algumas fotos suas com a equipe da série, que foi acompanhada de uma legenda para lá de emocionante!

la começou seu texto afirmando que estava difícil dizer tudo o que está sentindo:

Encontrar palavras para escrever este post me deixou angustiada pelo fato de que elas parecem ser pequenas para descreverem o que esse show e a Dany têm significado para mim. A saga da mãe dos dragões dominou grande parte da mina vida adulta. Essa mulher assumiu o meu coração. Eu suei no fogo do dragão, derramei muitas lágrimas por aqueles que deixaram nossa família cedo e torci o meu cérebro para tentar fazer justiça à Khaleesi, às palavras poderosas, às ações e aos nomes que foram dados a mim.

Ela continua, e além de mencionar que queria que seu pai estivesse presente para ver o quão longe ela e a série chegaram, também agradece aos fãs:

Eu devo agradecer muito a vocês queridos e mágicos fãs pelo olhar firme sobre o que fizemos e sobre o que eu fiz com o meu personagem que já estava no coração de muitas pessoas antes mesmo de eu usar a peruca platinada dos sonhos. Sem vocês não haveria nós. E agora nosso tempo acabou.

Nos comentários, várias pessoas deixaram recadinhos emocionados. O ator John Bradley, que interpreta Samwell Tarly na série, por exemplo, declarou:

Lindo.

Já o ator Henry Golding, responsável por dar vida ao Nick Yang em Podres de Ricos se derreteu:

Madame, você é um grão supremo e talentoso.

Quem aí está ansioso para saber o desfecho da trama após oito anos?