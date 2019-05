Barrichello e Thiago Camilo vencem baterias da etapa de Goiânia da Stock Car

19/05/2019 | 17:02



Rubens Barrichello e Thiago Camilo foram os grandes vencedores da etapa de Goiânia da Stock Car, terceira etapa da competição, disputada neste domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Os pilotos ratificaram seus domínios na prova nos últimos anos, tendo vencido em sete ocasiões (quatro de Rubinho e três de Camilo) nas disputas realizadas no circuito goiano nos últimos quatro anos. A liderança do campeonato, no entanto, está com Daniel Serra.

Serra, que é o atual bicampeão da Stock, chegou aos 102 pontos, mesma marca de Barrichello, mas leva vantagem nos critérios de desempate por ter vencido maior número de primeiras corridas na temporada. Já Camilo, mesmo com duas vitórias em três etapas, foi ao quarto lugar, agora com 89 pontos, um atrás do terceiro, Ricardo Maurício.

Camilo venceu sua bateria, a primeira do dia, de ponta a ponta, após obter a pole position no sábado e manter boa vantagem sobre Ricardo Zonta, que acabou chegando em segundo, com Serra e Maurício chegando na terceira e quarta posição, respectivamente.

"Mais uma vez agradeço pelo trabalho da equipe que foi perfeito de ponta a ponta. Consegui abrir uma vantagem muito boa no começo e essa era a nossa estratégia. Estou feliz demais com a minha segunda vitória em três corridas", declarou Camilo, após o domingo vitorioso em Goiânia.

Na segunda prova, após largar em terceiro no grid, Barrichello superou Julio Campos, que iniciou a corrida graças ao grid invertido da primeira até a décima posição (ficou em décimo na primeira corrida) beneficiado pelo chamado "Fan Push" (recurso que dá mais potência ao motor). O ex-piloto da Ferrari aproveitou a estratégia no pit stop para assumir a ponta e cruzar a linha de chegada em primeiro. Líder da competição, Serra chegou novamente em terceiro, seguido por Max Wilson e Gabriel Casagrande.

Após a vitória, Rubinho "filosofou" na saída do pódio, ao relatar seu desempenho no fim de semana. "Às vezes na vida você acha que está derrotado e que tudo acabou, terminando a primeira corrida em sétimo. Aí você vai para cima na segunda e vê que está vivo, com mais gasolina que os outros e com o Fan Push, que foi o que me deu a vitória".

A próxima etapa da Stock Car será disputada em Londrina (PR), no dia 9 de junho.