Amigos próximos falam sobre Meghan Markle como mãe: - Ela será rigorosa

19/05/2019 | 16:09



Apesar de Meghan Markle e do príncipe Harry formarem um dos casais mais badalados atualmente, eles são muito discretos e diversas vezes mostraram que fazem questão de manter a vida pessoal afastada dos olhos do público. Entretanto, para a nossa alegria, alguns amigos próximos da duquesa participaram de um programa especial sobre o casal pelo canal CBS e lá revelaram algumas curiosidades sobre os novos papais do pedaço!

Na conversa, Janina Gavankar afirma, por exemplo, que Meghan será uma mãe bem firme e pé no chão:

- Eu acredito que ela será bem prática, da mesma forma que ela seria se não tivesse entrado para a família real britânica. E eu acho que ela será rigorosa, mas não de uma forma intensa.

O maquiador Daniel Martin complementou a fala de Janina e disse sentir que o casal real tratará o filho da forma mais realista o possível:

- Eu tenho certeza de que o bebê será criado, definitivamente, de forma orgânica. Ela ama cozinhar, está comendo comida orgânica sempre que pode e eu vejo muito ela preparando as refeições de Archie.

O comportamento do príncipe Harry como papai também não deixou de ser comentado por Daniel, que declarou o seguinte:

- Ele é tão bom com crianças... Mesmo quando eles estavam fazendo o retrato da família com todo mundo após o casamento, ele estava apenas brincando com as crianças no chão. E foi assim que eu soube que ele iria ser o pai mais legal.