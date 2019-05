19/05/2019 | 16:09



A família de Michel Teló e Thais Fersoza é daquelas que faz qualquer um morrer de amores, não é mesmo? E durante participação da atriz no Altas Horas na noite do último sábado, dia 18, para fazer uma homenagem à dupla Sandy e Junior, Thais fez uma revelação para lá de fofa sobre a filha, Melinda.

- Ela vive cantando as músicas de Sandy e Junior. Ela ama mesmo. E o pior é que ela me fala: Mamãe, eu sou muito parecida com a Sandy. E o Teodoro é a cara do Junior.

Tem como não se encantar?