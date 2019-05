Kylie Jenner e Travis Scott fazem tatuagem combinando em homenagem à filha do casal

19/05/2019 | 15:09



Lembra que na última festa de aniversário de Travis Scott, ele e Kylie Jenner fizeram tatuagens? Pois, bem! No último sábado, dia 18, o tatuador queridinho das celebridades JonBoy - responsável por ter feito a arte dos dois - finalmente revelou o que são os desenhos!

Em duas postagens do Instagram, o artista mostrou que a empresária e seu companheiro tatuaram o nome de Stormi, filha de um ano deles, e que apesar de as terem feito no braço direito, enquanto a tatuagem dela está perto do cotovelo, a do rapper está na parte frontal do bíceps.

E Travis não foi a única pessoa com quem Kylie compartilhou a homenagem! Em um de seus Stories da última quinta-feira, dia 16, a empresária mostrou que sua amiga de longa data, Anastasia Karanikolaou, tatuou o mesmo símbolo no braço!

Parece que o que não faltou foi emoção nesta festa, né?