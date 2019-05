Equipe do 6º BAEP prende dois homens por roubo de moto em Santo André

Do Dgabc.com.br



19/05/2019 | 14:30



Policiais do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), de Santo André, prenderam na madrugada deste domingo, dois indivíduos por roubo de moto, na Rua Artur Francisco Peduto, no Jardim Las Vegas.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um homem em uma moto Honda CG 160 preta sem placa e um segundo indivíduo em outro veículo, uma Honda CB 500F. Em certo momento um deles estacionou a motocicleta que pilotava e sobiu na garupa do comparsa. De acordo com informações da polícia, eles prosseguiram para uma viela, onde foram abordados para averiguação.

O garupa partiu para luta corporal com o comandante, que utilizando técnicas de defesa pessoal conseguiu se desvencilhar e imobilizar o infrator. Com ele foi encontrada a chave da moto que havia sido estacionada no endereço anterior. Com o segundo criminoso, nada de ilícito foi encontrado, mas foi constatado que o veículo que ele pilotava tinha placa adulterada e era fruto de roubo cometido no dia 18 de maio. A pesquisa sobre a segunda motocicleta também mostrou que havia sido roubada no dia 4 de abril. Além disso, os criminosos indicaram para os policiais um terceiro veículo, fruto de roubo no dia 17 de maio.

Os dois homens foram encaminhados para o 6º DP (Vila Mazzei)do município, onde o caso foi registrado. Eles foram reconhecidos pelos donos das três motos.