Junior Lima revela como foi o parto de Otto, que contou com música de Maria Gadú

19/05/2019 | 14:09



Quem acompanhava Junior Lima no início da carreira, quando fazia sucesso ao lado da irmã com a dupla Sandy & Junior, mal poderia imaginar que ele se tornaria um paizão e tanto! O músico tem arrancado suspiros dos fãs por causa da família que formou ao lado de Monica Benini.

Juntos, eles são pais de Otto, que nasceu em outubro de 2017. E apesar de vez ou outra compartilhar algumas fotos em família nas redes sociais, ele não fala tanto sobre a intimidade do trio.

Mas durante participação no programa Altas Horas, no qual recebeu uma homenagem ao lado de Sandy, ele fez uma revelação e tanto sobre o parto do pequeno. Isso para falar como é próximo de Maria Gadú, que fez parte da homenagem.

- Eu vou contar rapidinho uma história muito legal. O parto do Otto, meu filho com a Monica, foi em casa. Foi o momento mais marcante das nossas vidas, né amor? E eu fiz uma lista com várias músicas. Mas perto da hora dele nascer começou a tocar Maria Gadú sem parar. Então ele nasceu ao som de Maria Gadú.

Legal, né? A cantora ficou até com a voz embargada com a história.