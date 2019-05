Fernanda Gentil confessa quedinha antiga por Junior Lima, mas brinca: Mudei de time

19/05/2019 | 13:09



Fernanda Gentil mais uma vez deu a prova de que poderia disputar tranquilamente o posto de fã número um da dupla Sandy e Junior! No último sábado, dia 18, foi ao ar a gravação do programa Altas Horas - que foi dedicado aos irmãos - e nela, a jornalista abriu o jogo sobre um episódio que ocorreu por causa da quedinha que sentia pelo Junior:

- Sonhei com o número de telefone do Junior, acordei de madrugada, anotei [para não esquecer] e era o mesmo prefixo que o da minha linha. Falei: É o meu vizinho! Mora aqui nas redondezas! Aí quando acordei, liguei e falei: O Junior está? A pessoa falou: Está. Aí eu pedi para chamar e desligou o telefone.

Apesar da confissão, ela foi enfática ao falar sobre como andam seus sentimentos por ele agora e fez todo mundo cair na gargalhada:

- Monica, com todo o respeito, já até mudei de time, estou super-bem casada, está tudo certo.

Quem também não deixou de compartilhar casos foi o próprio Junior. Após ouvir elogios de Serginho Groisman sobre as habilidades na dança, ele confessou que enfrentou certas críticas por fazer coreografias em sua carreira:

- Bem nos anos 90 estavam achando um absurdo eu dançar. Eu era o problema dos anos 90.

Ele ainda entregou que no início não tinha habilidade nenhuma para a dança:

- Eu não tinha facilidade nenhuma no começo. Se for olhar as nossas primeiras apresentações, as coreografias, eu era superduro dançando, tinha a maior dificuldade, parecia que ia dar nó nas pernas.

Sandy, então, aproveitou e contou como lidava com a falta de habilidade de seu irmão:

- Eu apertava ele, tadinho. Tinha coreografia que eu tinha que colocar a mão atrás dele, fazer trenzinho, eu apertava [e falava]: Juninho, faz direito!