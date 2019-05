19/05/2019 | 13:09



Isis Valverde posou com um vestido fendando Emanuel Ungaro, na França, e chamou a atenção pela fenda incrível do modelo. Descalça e com olhar penetrante, ela recebeu uma chuva de elogios pelo clique.

Embora ela já esteja de volta ao Brasil, ela relembrou, com a foto, os momentos que passou em terras francesas.

Além de passar pelo tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, ela esteve em Monaco.