No Twitter, Bolsonaro parabeniza primeiro-ministro da Austrália por reeleição

19/05/2019 | 12:39



O presidente Jair Bolsonaro utilizou sua conta no Twitter para parabenizar Scott Morrison pela reeleição para o cargo de primeiro-ministro da Austrália. Morrison é do Partido Liberal e derrotou Bill Shorten, do Partido Trabalhista.

"Vitória conservadora na Austrália! Parabenizo o primeiro-ministro @ScottMorrisonMP por sua reeleição, refutando as pesquisas que davam vantagem à esquerda com o Partido Trabalhista. Grande vitória!", escreveu Bolsonaro, neste domingo.

A vitória de Morrison foi confirmada ontem. Atrás nas pesquisas por mais de dois anos, a coalizão Liberal-Nacional do primeiro-ministro Scott Morrison fez um apelo aos eleitores em Estados com disputa acirrada como Queensland, que lutavam no final de um longo boom de mineração, com uma campanha focada na economia e no emprego.

FHC

Também no Twitter, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu que Bolsonaro deve aprender que o País precisa de coesão e rumos. "Anunciar o caos pelas redes sociais recai na própria cabeça. O povo quer paz, emprego e compostura, sem impeachments", disse o tucano, que recomendou a leitura de uma entrevista com ex-presidente José Sarney. "Ele alerta sem alarmismo sobre o risco que corremos", afirma.