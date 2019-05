Kate Middleton posa em balanço promovendo evento - e internet não perdoa

19/05/2019 | 11:09



Falta pouco para o Chelsea Flower Show, que vai de 21 a 25 de maio de 2019, evento organizado anualmente pela realeza voltado aos amantes da jardinagem. E Kate Middleton posou bem descontraída, em um balanço, para promover o jardim que montou especialmente para exibição.

Ela se juntou a outros dois profissionais para produzir o jardim que batizou de Back to Nature, ou De Volta à Natureza. Na legenda dos cliques, ela escreveu sobre a importância do projeto: Nos últimos anos foquei muito do meu trabalho nos primeiros anos de vida, e como eles são cruciais para resultados mais pra frente. Acredito que passar tempo na natureza, quando você é jovem, pode ter um papel fundamental na vida de crianças, para que se tornem adultos felizes e saudáveis

Mesmo com o motivo nobre da postagem, os internautas não perdoaram e começaram a comparar Kate a Miley Cyrus no clipe Wrecking Ball. Parecidas?