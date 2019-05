Meghan Markle e príncipe Harry mostram cliques inéditos do casamento, que completa um ano

19/05/2019 | 10:09



Meghan Markle e príncipe Harry deram um verdadeiro presente aos fãs, na data em que comemoram um ano de casados, no domingo, 19.

Em seu Instagram oficial, o casal publicou um vídeo com uma montagem de cliques inéditos da cerimônia, incluindo um que mostra os príncipes Harry e William deixando o local onde estavam para ir até a igreja, sorridentes.

Eles também publicaram uma mensagem explicando a escolha da música de fundo que toca no vídeo:

A música selecionada This Little Light of Mine, foi escolhida pelo casal para a saída da igreja.

E agradecendo todo o carinho que recebem:

Obrigado por todo amor e apoio de tantos vocês de várias partes do mundo. Cada um de vocês fez esse dia ainda mais significativo.