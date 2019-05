Assistência Parlamentar

Do Diário do Grande ABC



19/05/2019 | 09:50



O fato de não ter obtido êxito nas eleições não significa que os políticos ficarão sem ter mandato. Isso porque os partidos não abandonam seus filiados, principalmente se tiverem algum protagonismo, e coloca-os em diversos cargos em que possam ter influência.

Seja pela vontade excessiva de continuar a servir o povo, ou necessidade de mantê-los em atividade, evidentemente (bem) remunerada, o fato é que sempre há um espaço para que possam ser acomodados.

A Assembleia Legislativa de São Paulo é um exemplo disso. Na relação de cargos e salários disponibilizada pela casa de leis estadual figuram nomes de destaque da política. Não mais como parlamentares, mas sim como assessores, nas mais diversas graduações que a função possa oferecer, cada uma delas com um salário específico.

A edição de hoje deste Diário mostra trio ligado ao PT e que se destacou no Grande ABC. Ana do Carmo e Luiz Turco, que não conseguiram se eleger na última eleição, e Mário Maurici, que recebeu os votos necessários, mas teve a campanha impugnada pela Justiça Eleitoral. Dois deles hoje integram a primeira secretaria da Casa, comandada por Enio Tatto, e outro está na liderança do partido, que é encabeçada por Teonílio Barba.

Tal secretaria, que foi conquistada pelo PT com ajuda do PSDB, em troca do apoio à reeleição do tucano Cauê Macris para a presidência da casa, possui 72 funcionários. Além dos já citados, tem outros nomes de destaque no partido.

Já a liderança do PT tem hoje 38 colocações. Além delas, há mais 27 postos no gabinete exclusivo de Barba, onde estão os ex-vereadores Zé Antônio (Diadema) e Paulo Dias (São Bernardo), além de José Albino, que foi secretário de Luiz Marinho, na Prefeitura de São Bernardo.

O resumo da história é que na política ninguém deixa os companheiros desamparados. Sempre há um cargo a ser preenchido. Afinal, quem paga os salários, tanto de quem oferece quanto de quem ocupa, é o povo.