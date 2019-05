Chanceler austríaco convoca eleições antecipadas após escândalo derrubar vice

18/05/2019 | 21:23



O chanceler austríaco Sebastian Kurz anunciou que convocará eleições antecipadas após seu vice-chanceler renunciar neste sábado, em meio a divulgação de um vídeo em que o político aparentemente oferece contratos governamentais lucrativos para a uma investidora russa em troca de apoio ao seu partido nas eleições parlamentares de 2017.

Kurz disse que irá pedir ao presidente Alexander Van der Bellen que seja estabelecida uma data para novas eleições "o mais breve possível".

O vice-chanceler Heinz-Christian Strache renunciou após duas publicações alemãs, o diário Sueddeutsche Zeitung e o semanário Der Spiegel, divulgarem trechos de um vídeo, gravado em julho de 2017, em que ele supostamente propõe o negócio.

Strache é líder do Partido da Liberdade (de extrema direita e contra imigrantes), o menor parceiro da coalizão formada pelo Partido Popular Austríaco, de Kurz. Durante coletiva de imprensa, Kurz disse estar frustrado com o comportamento de seus parceiros de coalizão de extrema direita.

A renúncia de Strache representa uma derrota para as forças populistas e nacionalistas que são a favor do endurecimento da políticas de imigração na Europa. O escândalo estourou a poucos dias das eleições em 28 países da União Europeia (UE) para o Parlamento Europeu, marcadas entre 23 e 26 de maio. Fonte: Associated Press.