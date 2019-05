Metrô deve elevar em até 30% movimento de hotéis

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



19/05/2019 | 07:20



A Linha 18-Bronze, projeto que deve trazer o Metrô para o Grande ABC, também deve impactar no setor hoteleiro, gerando incremento de até 30% no volume de hóspedes. Com um maior número de pessoas circulando na região, principalmente pelas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, por onde o trajeto da linha está previsto, a expectativa é a de que os passageiros ajudem a fomentar o turismo familiar e industrial, além do de negócios, que já é tradicional.

A região possui aproximadamente 20 hotéis. Entre eles, o Twin Towers Flat, localizado no Centro de São Bernardo, ou seja, próximo de quatro paradas previstas para a linha (Paço, Djalma Dutra, Baeta Neves e Senador Vergueiro).

Para o gerente do estabelecimento, Jair Baltuilhe, a expectativa é a de que o modal auxilie a alavancar o turismo aos fins de semana e represente acréscimo de 20% a 30% no volume hóspedes da rede hoteleira da região. “Facilita a mobilidade urbana. O Grande ABC é um grande polo industrial e São Paulo, um polo financeiro. Com o Metrô, você conecta esses dois grandes centros de forma mais rápida e confortável do que é feito atualmente. Além disso, as pessoas passam a visitar mais e utilizar serviços da cidade”, afirmou.

Segundo ele, atualmente 80% das hospedagens estão relacionadas ao ambiente de negócios, ou seja, acontecem praticamente durante a semana. “O Metrô pode ajudar a aumentar os clientes, principalmente, aos fins de semana. Hoje, a hotelaria no Grande ABC atende basicamente as empresas. Com a chegada do Metrô, pode alavancar o turismo de lazer, fazendo com que as pessoas conheçam pontos da cidade, como a Cidade da Criança, por exemplo”, disse Baltuilhe.

“É um meio de transporte mais rápido e mais seguro. Hoje, a maioria dos nossos clientes vem por conta do ambiente corporativo e, no fim de semana, temos público de eventos sociais. Por isso, acredito que o Metrô ajudaria no aumento de ambos os públicos por possibilitar uma ligação direta e rápida com a Capital”, afirmou a gerente do Blue Tree Towers, localizado na Vila Bastos, em Santo André, Daniela Marques.

Para o COO (Chief Operating Officer, diretor de operações, na tradução do inglês) midscale & economy brands da Accor Brasil, Olivier Hick, o modal agrega mais valor ao município e ao Grande ABC. A Accor Hotels vai inaugurar um Ibis Budget em São Caetano, o que está previsto para este mês (leia mais abaixo). “Ter o Metrô em São Caetano é mais um atrativo, pois quanto mais ligações entre as cidades, melhor para todos. É uma oportunidade à medida em que conecta mais pessoas e permite o aumento de viagens, além de valorizar ainda mais a região. A implementação do Metrô traz praticidade, tanto para nossos clientes quanto para quem já mora na região.”

O presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Roberto Moreira, afirmou que os maiores beneficiados serão os estabelecimentos que estão perto das 13 estações. “Na realidade, é positivo para todos os setores, além do hoteleiro, de bares, de lanchonetes, principalmente os que ficam no entorno. Facilidade de locomoção é sempre algo bom para o nosso negócio”, destacou.

Na análise do gerente de implantação de obras civis do Consórcio Vem ABC, Fábio Zahr, a construção do monotrilho permitirá ainda a mudança da matriz econômica das cidades que integram o trajeto do modal. “O Grande ABC hoje é uma região muito industrial e esse setor está numa fase de encolhimento. A tendência é a de que as vagas não cresçam muito daqui para frente. Então, o intuito é que, nesse eixo onde será erguida a Linha 18, tenha a chegada de novos polos de serviços, inclusive o de hotelaria.”

MAIS DO MESMO

Em compensação, caso o modelo implantado na região seja o BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus), os profissionais da área acreditam que o setor não teria grandes benefícios. “Nós já estamos perto do trólebus, então dividir o espaço com mais um corredor de ônibus deixaria o trânsito mais complicado”, destacou Daniela, do Blue Tree Towers. “O Metrô seria melhor porque ele é mais moderno, além de usar energia limpa e ser mais confortável”, completou Baltuilhe, do Twin Towers Flat.

O BRT é a alternativa estudada pelo governador João Doria (PSDB) para a substituição da Linha 18. A resposta definitiva sai em junho.

São Caetano irá ganhar hotel da Accor ainda neste mês

São Caetano vai ganhar um hotel ainda no primeiro semestre. Com previsão para ser inaugurado neste mês, o bairro Barcelona vai acolher um Ibis Budget, que vai contar com 98 apartamentos e acomodações para até três pessoas. Este é o segundo empreendimento da cidade operado pela Accor, também responsável pelo Mercure – ambos estão na Rua Alegre –, e o sétimo na região.

De acordo com o COO (Chief Operating Officer, diretor de operações, na tradução do inglês) midscale & economy brands da Accor Brasil, Olivier Hick, foi identificada demanda por novo empreendimento na cidade. “São Caetano é importante polo automobilístico no Estado de São Paulo, além de ter forte atuação na indústria em geral, comércio e serviços. Identificamos que existia uma demanda para mais um hotel da Accor na região, para receber clientes corporativos que estão na cidade à trabalho ou por conta de eventos sociais aos fins de semana. Como já operamos um Mercure em São Caetano, optamos pelo Ibis Budget para complementar a nossa oferta, hotel por meio do qual é possível aproveitar a cidade – assim como a região – pagando pouco”, afirmou.

A nova unidade vai gerar 14 empregos diretos e aproximadamente 25 indiretos. Toda a equipe já foi selecionada e, atualmente, passa por fase de treinamento.

O Ibis Budget, marca de entrada da rede, já tem uma unidade no Centro de São Bernardo. “Uma das características da marca Ibis Budget é sempre estar em localizações estratégicas, o que também proporciona ao hóspede a possibilidade de aproveitar a cidade de forma otimizada. O Ibis Budget São Caetano está próximo às principais avenidas da localidade, com opções de lazer e gastronomia, a um shopping center, além de estar a apenas 10 quilômetros do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo”, disse Hick.

Todas as acomodações serão equipadas com cama que se adapta ao corpo do hóspede, cujo objetivo é proporcionar uma boa noite de sono, apontou ele. Outro diferencial, característica da marca, é ser pet friendly: cães com até 15 quilos podem se hospedar no quarto junto com os donos. O hotel também oferece internet wi-fi em todos os ambientes, sala de passar, estacionamento e café da manhã aberto também a quem não está hospedado no local.

Twin Towers em São Bernardo vai lançar aplicativo

Com previsão para lançamento até junho, o Twin Towers Flat, localizado em São Bernardo, vai apostar no serviço de concierge digital, que visa facilitar a interação do hóspedes com a região em relação a restaurantes, lazer e compras. Por meio de um aplicativo, os clientes vão conseguir consultar opções próximas ao local de hospedagem.

“O visitante hospedado conseguirá acessar tudo o que o hotel oferece de serviços e produtos, além de ter mais chances de conhecer o que está no entorno da região, principalmente comércios e restaurantes. A gente acredita que ajude, principalmente, os parceiros. Isso sem falar no próprio turismo da cidade, que tem a Cidade da Criança, o Riacho Grande e muitos restaurantes no entorno. Então é positivo, porque acabamos divulgando os estabelecimentos que estão próximos a nós”, disse o gerente da unidade, Jair Baltuilhe.

O cliente vai conseguir ver a distância do hotel até o estabelecimento, além de sua localização no mapa. Para uma segunda etapa, também está previsto o serviço de checkout on-line, mas, inicialmente, já será possível ter acesso aos pedidos do restaurante do hotel, por exemplo.

“A ideia é que essa primeira etapa já esteja funcionando em junho. Também estará disponível a pesquisa de satisfação do hotel e essa parte de concierge do entorno. O cliente também vai poder fazer pedidos do restaurante e solicitar arrumação extra para governança. Para uma segunda fase (que deve estar disponível até o fim do ano) vamos oferecer o serviço de checkout”, contou.

O Twin Towers Flat está localizado no Centro da cidade (Rua Santa Filomena, 999) e conta com 60 apartamentos, sendo que a média de ocupação mensal é de 1.400 pessoas por mês. O hotel foi inaugurado em 2003 e totalmente revitalizado em 2015.

“Hoje tudo é feito através do smartphone, todo mundo tem um”, afirmou o gerente. O intuito é facilitar a disponibilização de serviços para o cliente, além de possibilitar com que o turismo da região seja fomentado”, afirmou o gerente.