Fluminense goleia no Maracanã e Cruzeiro sofre a 3ª derrota em quatro jogos

18/05/2019 | 20:31



O Fluminense voltou a vencer neste sábado, quando goleou o Cruzeiro por 4 a 1, no Maracanã, no Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi bastante movimentado e teve um gol relâmpago de Luciano aos 38 segundos do segundo tempo e dois gols do garoto João Pedro na parte final.

A vitória deixa o Fluminense um pouco mais distante da zona de rebaixamento. Agora aparece como oitavo colocado, com seis pontos. Mesma pontuação do Cruzeiro, que agora é o 12.º, só que com pior saldo de gols: 0 a -4.

O problema é que esta é a terceira derrota em quatro jogos sofrida pelo time, algo incomum para o campeão invicto mineiro. Perdeu em casa para o Emelec, por 2 a 1, pela Copa Libertadores, depois levou 3 a 1 do Internacional, no Beira-Rio, e agora caiu no Maracanã.

Este foi o segundo duelo consecutivo entre os dois times, que já haviam empatado por 0 a 0 na última quarta-feira pela jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta, no Mineirão, será em 5 de junho.

O jogo foi bem aberto e os times foram ao ataque no primeiro tempo, criando chances de abrir o placar. Os mineiros levaram mais perigo nos contra-ataques puxados com Pedro Rocha. Em um dos lances, aos 22 minutos, ele passou pela marcação, mas finalizou em cima do goleiro Agenor.

Os cariocas assustaram com chutes de fora da área, mas foi numa cobrança de escanteio em que a bola foi parar nas redes. Aos 43 minutos, Ganso cobrou escanteio e o zagueiro Nino cabeceou com categoria no canto direito de Rafael.

Após o intervalo, o Fluminense foi cirúrgico e aumentou a vantagem. Aos 38 segundos, a defesa do Cruzeiro bateu cabeça na área e a bola sobrou para Luciano completar para o gol. Falha do sistema defensivo.

Atrás no placar, o Cruzeiro não se abateu e descontou aos três minutos. Ganso saiu jogando errado e Egídio tocou para Pedro Rocha, que cruzou para Robinho encher o pé e estufar o gol de Agenor. A bola ainda desviou e entrou no alto do gol.

Mas o Cruzeiro não conseguiu engrenar em campo e foi o Fluminense, com mais qualidade, que fez o terceiro e quarto gols. Aos 35 minutos, Marcos Paulo cruzou da direita e João Pedro, de carrinho, desviou para as redes. Depois, aos 49, o mesmo João Pedro fez jogada individual, entrou na área e bateu cruzado, dando números finais ao confronto.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, dia 26, para enfrentar o Bahia, às 19 horas, na Fonte Nova, em Salvador. Já o Cruzeiro, no mesmo dia e horário recebe a Chapecoense, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 4 X 1 CRUZEIRO

FLUMINENSE - Agenor; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Allan, Daniel (Igor Julião) e Ganso; Léo Artur (João Pedro), Luciano (Marcos Paulo) e Yony González. Técnico: Fernando Diniz.

CRUZEIRO - Rafael; Orejuela (Marquinhos Gabriel), Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho e Rodriguinho (David); Pedro Rocha e Fred (Sassá). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Nino, aos 43 minutos do primeiro tempo. Luciano, aos 38 segundos, Robinho, aos três minutos e João Pedro, aos 35 e aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Allan (Fluminense); Rodriguinho e Pedro Rocha (Cruzeiro).

RENDA - R$ 253.360,00.

PÚBLICO - 11.437 pagantes.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).