Da Redação

Do dgabc.com.br



18/05/2019 | 19:23



Um Ford Fiesta preto pegou fogo, na noite deste sábado (18), na Avenida Perimetral, em Santo André. O veículo está no sentido Centro. Bombeiros estão no local e já controlaram as chamas.



A pista chegou a ser totalmente bloqueada por agentes de trânsito. Após o controle do incêndio, uma da faixas foi liberada. A via, no sentido Mauá, registrou trânsito intenso, já que diversos curiosos pararam para observar o automóvel.