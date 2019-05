Donald Trump volta a ameaçar imigrantes ilegais via Twitter

18/05/2019 | 19:05



Por Fabiana Holtz

São Paulo, 18/05/2019 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer ameaças via Twitter contra imigrantes que tentam atravessar a fronteira de forma ilegal. "Todas as pessoas que estiverem entrando ilegalmente nos Estados Unidos agora serão retiradas do nosso país, assim que consigamos fortalecer as forças de fronteira e as leis sejam revistas. Por favor, não fiquem muito a vontade, vocês vão embora em breve!", escreveu Trump em sua conta oficial neste sábado.

Uma de suas principais bandeiras da companhia presidencial, o tema é recorrente nos discursos de Trump, que tem defendido a liberação de uma verba bilionária para a construção de um muro na fronteira com o México.

Contato: fabiana.holtz@estadao.com