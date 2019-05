Roma fica distante da Liga dos Campeões ao apenas empatar com o Sassuolo

18/05/2019 | 18:50



A Roma praticamente disse adeus às chances de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada ao empatar em 0 a 0 em visita ao décimo colocado, Sassuolo, em partida deste sábado, válida pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Roma, em quinto na tabela, soma agora 63 pontos, a dois da Atalanta, que está em quarto e acabará com as chances da equipe da capital, neste domingo, se bater a já campeã Juventus e a terceira colocada Inter de Milão pontuar como visitante contra o Napoli.

Os romanos veem ameaçada inclusive sua classificação para a Liga Europa, caso Milan (sexto lugar), Torino (sétimo) e Lazio (oitavo) ganhem suas partidas neste domingo. Com a Lazio campeã da Copa da Itália, só o quinto colocado do Nacional tem lugar assegurado na fase de grupos da Liga Europa, enquanto que o sexto terá de passar pela fase preliminar.

Na parte de baixo da tabela, o destaque do dia foi a vitória da Udinese (15º), em casa, por 3 a 2 sobre a SPAL (11º). O placar faz com que o time de Údine respire na luta contra o rebaixamento, uma vez que chegou aos 40 pontos, abrindo cinco de vantagem sobre o Empoli, que é o primeiro entre os três últimos que enfrentarão o descenso na próxima temporada e recebe o Torino neste domingo. Caso o rival tropece, a Udinese garante a permanência na elite italiana. Os gols da Udinese foram marcados pelo zagueiro brasileiro Samir, ex-Flamengo, e Okaka (duas vezes); com Petagna e Valoti descontando para os visitantes.

Na próxima e última rodada, a Udinese visita o Cagliari, 12º colocado, que neste sábado apenas empatou em 1 a 1 com o também ameaçado Genoa (17º lugar, com 37 pontos), no Estádio Luigi Ferraris. Criscito anotou o gol do time da casa, enquanto que Pavoletti marcou para o Cagliari.