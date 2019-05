Mulher é morta a facadas em Diadema

Yara Ferraz

18/05/2019



A autônoma Ieda Alvin Lino, 42 anos, foi morta com golpes de faca no bairro Casa Grande, em Diadema, na noite de sexta-feira. De acordo com testemunhas, o autor do crime fugiu em um Celta. O marido da vítima é um dos suspeitos.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, a vítima foi encontrada por volta das 21h por policiais militares que foram destacados para atender outra ocorrência. Ela estava caída na Rua João Ramalho com ferimentos causados por faca. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Ieda não resistiu.

O marido da vítima é suspeito do crime e está sob investigado. O caso foi registrado como homicídio simples no 3º DP (Taboão). A SSP informou, por meio de nota, que o caso foi "encaminhado ao setor de homicídios, que ouviu testemunhas e está com diligências em andamento para identificar e prender o autor do crime."