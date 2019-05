São Caetano goleia e volta para a briga na Série D

Dérek Bittencourt

18/05/2019



O São Caetano venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série D. E com propriedade. Na tarde deste sábado, o Azulão recebeu o Tubarão-SC, no Anacleto Campanella, e fez 4 a 1.

Com o resultado, o representante do Grande ABC subiu ao terceiro lugar do Grupo A16, com três pontos, ultrapassando a própria equipe catarinense, que soma um. O líder agora é o Caxias-RS (sete), que bateu o Cianorte-PR (seis), por 2 a 0. Este foi apenas o segundo triunfo são-caetanense na temporada.

O nome do jogo foi o lateral-direito Alex Reinaldo, com direito a assistências nos gols de Gleyson e Júnior Alves. Antes, Fernandinho abriu o placar - contando com falha do goleiro Ramon. E o lance da partida foi o terceiro tento azulino, em linda bicicleta de Emerson Santos. Roberto fez o gol de honra dos catarinenses.

O São Caetano volta a campo domingo, 18, em Santa Catarina, quando visita o Tubarão, pela quarta rodada da primeira fase da Série D.