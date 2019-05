Ops! Sinal de Chaves invade jornal da Globo News e web não perdoa

18/05/2019 | 16:09



Não tem como negar que de vez em quando os jornalísticos da televisão cometem gafes que fazem qualquer um cair na risada. E foi exatamente isso que aconteceu durante um dos telejornais da Globo News. Um problema técnico fez o programa ser trocado por um episódio de Chaves. Não entendeu nada? Calma que a gente te explica!

O sinal de Chaves, que passava no Multishow na hora do jornal, entrou no canal de notícias e, claro, gerou piadas nas redes sociais. Enquanto a repórter Nathalia Toledo falava de Brasília com o estúdio, Chaves acabou surgindo na tela em uma cena com Quico e a Bruxa do 71. Pior que o episódio em mostra a personagem chorando muito, o que deixou a situação ainda mais engraçada. Logo em seguida, no entanto, Nathalia Toledo voltou à tela, encerrando seu comentário.

Ao ver a situação a web não perdoou e os comentários tomaram as redes sociais. Mas não poderia ser diferente, né?